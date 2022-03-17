В Пермском крае кафе и ресторанам разрешили проводить мероприятия

В Пермском крае отменили некоторые "ковидные ограничения" в связи со стабилизацией обстановки, сообщили Накануне.RU пресс-службе правительства Прикамья.

Изменения внесены в указ.

"С учетом стабилизации эпидемической обстановки принято решение о введении послаблений, которые позволят поддержать в сложных условиях предприятия общественного питания. В отношении кафе, ресторанов, столовых и других предприятий сферы снято ограничение на проведение культурных и досуговых мероприятий. При этом сохраняется обязанность соблюдать в помещениях санитарные меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции – применение санитайзеров", - говорится в сообщении.

Ранее было снято ограничение на часы работы заведений общепита.



Также власти убрали ограничения по числу участников экскурсий, проводимых в социокультурном пространстве "Завод Шпагина", музеях и выставочных залах региона. Ранее проводить мероприятия можно было с участием максимум 20 человек.



Требование носить маски в местах массового скопления людей сохраняется