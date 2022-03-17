Минобороны РФ: Полагаем, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

17 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Украина
химзащита, защитный костюм, сибирская язва, (2018) | Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Минобороны РФ: Полагаем, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

В Минобороны РФ полагают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство изучает полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.

Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных Минобороны.

В ведомстве заявили, что лаборатории украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили финансирование в объеме 32 млн долларов от США.

Также отмечается, что гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультрезистентных штаммов туберкулеза может быть связано с деятельностью биолаборатории на Украине.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

В Минобороны РФ заявили, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.

Теги: украина, биолаборатории, пентагон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети