Минобороны РФ: Полагаем, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

В Минобороны РФ полагают, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство изучает полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины.

Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных Минобороны.

В ведомстве заявили, что лаборатории украинского министерства обороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили финансирование в объеме 32 млн долларов от США.

Также отмечается, что гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультрезистентных штаммов туберкулеза может быть связано с деятельностью биолаборатории на Украине.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

В Минобороны РФ заявили, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.