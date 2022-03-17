17 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Тюменской области чиновницу обвиняют в хищении миллионов

В Тюменской области перед судом предстанет чиновница Армизонского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ее обвиняют в хищении более 3 млн руб.

"По версии следствия, 57-летняя жительница села Армизонское, занимающая должность директора муниципального учреждения Армизонского района, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела работницу учреждения. Между тем, женщина трудовые функции по указанной должности фактически не осуществляла, а получаемую заработную плату передавала руководителю", - говорятся в сообщении ведомства.

Также работники бухгалтерии при получении наличных средств на нужды учреждения, не покупали их, а составляли и представляли в бухгалтерию авансовые отчеты, содержащие недостоверные (ложные) сведения об их приобретении. Деньги также передавали руководителю, которая их присваивала. Руководитель также вносила ложные сведения в приказы о премировании работников за участие в мероприятиях, хотя по факту в них они не участвовали. Премии руководитель также присваивала себе.

В целях возмещения материального ущерба администрацией Армизонского муниципального района в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск. Уголовное дело направлено в Армизонский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: чиновница, хищение, суд



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