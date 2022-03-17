17 Марта 2022
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Экономика В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Дерипаска прокомментировал возможность своего назначения главой ЦБ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, не раз публично в жестких выражениях критиковавший политику Центробанка России и его главу Эльвиру Набиуллину, прокомментировал результаты опроса, проведенного финансовым Telegram-каналом MarketTwits.

По итогам голосования 16 тыс. пользователей вышло, что следующим главой ЦБ, как считают подписчики канала, может стать как раз Дерипаска (26% респондентов). Еще 25% считают, что Набиуллина на следующей неделе не лишиться своего поста и останется главой регулятора еще на один срок. Только 23% проголосовали за нынешнего первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (его активно прочат на место Набиуллиной в СМИ и Telegram-каналах). Впрочем, еще 26% выступили за вариант "другое".

"Ни в ЦБ, ни в какие другие Начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала", - написал Дерипаска в своем канале.

Он также назвал пять пунктов, которые сейчас нужны, на его взгляд, для исправления ситуации:

"- мир

- распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм

- начать поднимать Сибирь и Дальний Восток

- добиться полной воли для предпринимателей и людей

- начать всё! Заново".

Теги: олег дерипаска, центральный банк, эльвира набиуллина



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