Дерипаска прокомментировал возможность своего назначения главой ЦБ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, не раз публично в жестких выражениях критиковавший политику Центробанка России и его главу Эльвиру Набиуллину, прокомментировал результаты опроса, проведенного финансовым Telegram-каналом MarketTwits.

По итогам голосования 16 тыс. пользователей вышло, что следующим главой ЦБ, как считают подписчики канала, может стать как раз Дерипаска (26% респондентов). Еще 25% считают, что Набиуллина на следующей неделе не лишиться своего поста и останется главой регулятора еще на один срок. Только 23% проголосовали за нынешнего первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (его активно прочат на место Набиуллиной в СМИ и Telegram-каналах). Впрочем, еще 26% выступили за вариант "другое".

"Ни в ЦБ, ни в какие другие Начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала", - написал Дерипаска в своем канале.

Он также назвал пять пунктов, которые сейчас нужны, на его взгляд, для исправления ситуации:

"- мир

- распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм

- начать поднимать Сибирь и Дальний Восток

- добиться полной воли для предпринимателей и людей

- начать всё! Заново".