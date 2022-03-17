17 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев, Павел Креков (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев назначил ответственных за поддержку экономики и социалки в условиях санкций

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственных за обеспечение стабильности экономики и социальной сферы региона в условиях санкций.
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Напомним, в состав специально созданного оперативного штаба вошли 38 человек. Возглавил штаб лично Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня были определены направления работы оперштаба на ближайшую перспективу. Под каждое направление создается постоянно действующая рабочая группа во главе с профильным членом правительства. В состав групп войдут представители региональных органов власти, управлений федеральных структур, бизнеса, науки, экспертного сообщества и органов местного самоуправления.

Так, рабочую группу по мобилизации экономики, развитию межрегиональной экономической и производственной кооперации возглавит первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. А группа во главе с вице-губернатором Василием Козловым займется вопросами углубления программ импортозамещения, налаживания собственного производства и минимизации ущерба от прекращения зарубежных поставок.

Вопросами оперативного реагирования на решения иностранных компаний, приостанавливающих работу в области, будет заниматься рабочая группа под руководством замгубернатора Сергея Зырянова. За сохранение стабильности на рынке труда будет отвечать группа, которую возглавит вице-губернатор Олег Чемезов.

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

Группу по обеспечению продовольственной безопасности, устойчивого развития агропромышленного комплекса и сдерживание необоснованного роста цен на продукты возглавит министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев. Заместителю губернатора Сергею Швиндту досталась группа по обеспечению доступности услуг ЖКХ и общественного транспорта.

Свердловский вице-губернатор Павел Креков будет руководить группой по обеспечению доступности продуктов питания и лекарств для социально уязвимых категорий жителей региона и людей в сложной жизненной ситуации. А за прямой и оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса будет отвечать заместитель главы региона Дмитрий Ионин.

Сегодня члены оперштаба подробно рассмотрели положение дел в строительной сфере и отработали механизмы сохранения позитивной динамики в условиях санкций. В дальнейшем будет проведена работа и по другим отраслям.

Теги: Куйвашев, экономика, социалка, группы



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