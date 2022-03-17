В Екатеринбурге выявили пункты приема металлолома, куда жители тащили городское имущество

Активисты "Народного контроля" "Единой России" и представители комитета по промышленной политике администрации Екатеринбурга обнаружили два пункта приема металлолома, незаконно осуществляющих свою деятельность. Помимо того, что пункты брали запрещенные к приему предметы, они также допускали принос предметов благоустройства города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, в последнее время жители Екатеринбурга все чаще стали жаловаться на нелегальные пункты, которые принимают и краденные металлические изделия городской инфраструктуры. В связи с этим и был организован рейд, в котором проверили два самых часто упоминаемых адреса.

"Первый объект расположен на Донбасской, 18а, во дворах около садика. У них отсутствовала лицензия и какие-либо документы на прием металла, хотя согласно законодательству каждый пункт приема металлолома должен иметь лицензию на данную деятельность и быть оборудован специальными техническими средствами для измерения веса сдаваемых предметов. Также существует перечень запрещенных к приему предметов. На этом пункте мы обнаружили газовые баллоны и предметы благоустройства города: почтовые ящики, которые, видимо, были сорваны и сданы в этот пункт", - рассказал координатор партпроекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Второй пункт располагался на улице Фронтовых Бригад, 33а. Там также отсутствовала лицензия и были обнаружены предметы, запрещенные к приему. Более того, выяснилось, что часто в данных пунктах металлолом "оплачивался" не деньгами, а спиртом, поддельной водкой или сигаретами. Вся информация о пунктах направлена сотрудникам полиции, а продолжают работу по ликвидации.

"Необходимо также организовать лицензированную площадку для хранения изъятых предметов, а также организовать специальную технику для того, чтобы это можно было все вывозить. Все это должно пройти совместно с администрацией города, полицией и представителями малого и среднего бизнеса", - пояснил координатор партпроекта.