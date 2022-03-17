17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко: Белоруссия ответит, если Украина продолжит эскалацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию против Белоруссии, Минск ответит.

По его словам, украинская сторона минимум дважды запускала "Точку-У" в сторону Белоруссии. Об этом сообщает Белта.

Также он добавил, что скоро операция на Украине завершится. "Россия в этой войне не проиграет", - уверен президент Белоруссии.

По его словам, Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора. Лукашенко считает, что если Киев не подпишет договор с Москвой, потом придется подписать акт о капитуляции.

15 марта Лукашенко заявил, что ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии, была перехвачена и сбита в районе реки Припять российскими и белорусскими силами. "Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - добавил глава государства.

Теги: лукашенко, украина, белоруссия



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