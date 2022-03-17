Банкам больше нечего бояться, можно начинать работу в Крыму – Путин

Президент России призвал российские компании, в том числе банки, приходить работать в Крым и не бояться санкций, поскольку они уже все равно введены.

"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер… ну, теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе", - заявил глава государства на совещании по развитию Крыма.

Также Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года (стоит отметить, что, по данным Счетной палаты России, данная программа имеет далеко не самые передовые темпы исполнения).