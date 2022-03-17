Выплаты на детей 8–16 лет в семьях с низкими доходами начнутся в мае

Выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начислены за период с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что систему социальных выплат нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно в том случае, если родители потеряли работу.

8 марта президент РФ Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки малообеспеченных семей с детьми - выплаты будут получать родители, воспитывающие подростков 8-16 лет.

16 марта президент провел совещание с правительством и главами регионов на тему социально-экономической политики. Он обещал, что "в ближайшее время вырастет минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, пенсии, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, индексацию проведут с учетом инфляции".