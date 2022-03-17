17 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Магазин OBI в ТЦ МЕГА в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Все гипермаркеты OBI в Екатеринбурге прекратили работу

В Екатеринбурге закрылись все гипермаркеты OBI.
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Так, закрыта точка, находившаяся в ТРЦ "Мега". Как сообщается на официальном сайте торгово-развлекательного центра, магазин OBI сейчас "временно не работает".

Что касается точки в ТРЦ "Карнавал", то какая-либо информация о данном магазине и вовсе исчезла с сайта торгового центра.

Ранее сообщалось, что OBI закрывает свои магазины товаров для дома в России. Утверждалось, что решение компании связано с событиями на Украине.

В Россию OBI пришла в 2003 году. Всего в стране было открыто 27 магазинов (в том числе два в Екатеринбурге), в которых трудились около 4 тысяч 900 человек.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта в Екатеринбурге прекратили свою работу магазины шведской компании IKEA. Перед самым закрытием они работали "до последнего клиента".

Теги: OBI, гипермаркеты, закрытие, Екатеринбург



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Ранее 08.03.2022 07:25 Мск СМИ: OBI закрывает магазины в России


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