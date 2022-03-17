17 Марта 2022
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Для кредитов с плавающей ставкой появится возможность реструктуризации - Мишустин

Правительство РФ готовит поправки в законодательство, которые позволят оказать помощь с реструктуризацией кредитов с плавающей ставкой – как заемщикам-физлицам, так и бизнесам.

"Граждане, взявшие кредиты под плавающую ставку в условиях умеренной инфляции, сейчас попали в затруднительное положение и столкнулись с дефицитом ликвидности и ростом расходов по обслуживанию долгов", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Возможность реструктуризировать долг и облегчить платежи в период перенастройки товарных и логистических цепочек получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане, за исключением займов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа", - рассказал глава правительства.

По словам Мишустина, для каждой категории заемщиков будет свой порядок реструктуризации.

Ранее правительство продлило действие "кредитных каникул", которые были впервые запущены во время пандемии коронавируса. По ним, правда, установлены новые лимиты. Взять такие каникулы можно будет на срок до полугода.

Теги: плавающая ставка, кредит, кредитные каникулы, помощь



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