В Свердловской области за неделю выросли цены на сахар, помидоры и капусту

Только за неделю цены на продукты в Свердловской области выросли от 1 до 20% в зависимости от единицы товара. Согласно данным Свердловскстат, с 4 по 11 марта больше всего в цене прибавил сахар - на 19.91% и теперь его средняя стоимость составляет 72.52 рубля за 1кг. Второе место занимают помидоры, чья стоимость за 1кг выросла на 10.93% и составила 235.93 рубля. Далее следует цена за капусту - 69.35 рублей, что выше прошлонедельной стоимости на 7.10%.

Средняя стоимость овощей и фруктов на Среднем Урале в целом подросла. Так, картофель теперь стоит 48.44 рубля (2.45%), лук 28.87 рублей (2.16%), свекла 43.25 рублей (3.54%), морковь 53.79 рублей (6.66%), яблоки 106.91 рубль (1.8%), бананы 110.25 рублей (6.66%)

Десяток яиц теперь стоит 81.66 рубля (0.58%), молоко от 66.88 до 98.03 рублей (1.28%) - в зависимости от пастеризации, растительное масло - 124.72 рубля (1.93%) за 1 л., сливочное - 750.30 рублей (3.8%) за 1 кг, мука - 50.78 рублей (1.98%), соль - 12.72 рубля (2.66%).

Несильно увеличилась и стоимость мясо- и рыбопродуктов. Так, 1 кг говядины сейчас стоит 450.84 рубля, что выше прежней цены на 1,91%. Свинина - 301.4 рубля (0.08%), баранина - 619.21 рубль (0.64%): цена не распространяется на бескостное мясо.

Кура - 174.83 рубля (2.14%), мороженная рыба - 194.04 рубля (0.36%).

Напомним, что еще в начале марта в крупных торговых сетях Свердловской области согласились снизить наценку на продукты первой необходимости. Пойти на уступки и помочь местным товаропроизводителям решили "Магнит", "Пятерочка", "Монетка", "Кировский", "Верный", "Окей" и Metro Cash & Carry. В "социальную корзину" данных торговых сетей входят от 10 до 25 позиций, величина наценки которых составляет от 0 до 10%.