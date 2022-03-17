С 18 марта между Россией и Белоруссией можно перемешаться без ограничений

С 18 марта граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он рассказал, что вопрос обсуждал с белорусским коллегой Романом Головченко, и предложение согласовано с Владимиром Путиным.

"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами", - заявил председатель кабмина и добавил, что "укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии".

Ограничения дл проезда границы вводились на время пандемии. Хотя в последнее время часть из них была отменена, так, без оснований (и подтверждающих их документов) можно было прилететь на самолете или проехать границу на поезде. Для пешего перехода или проезда автотранспортом требовалось основание для выезда. Таковым могли считаться учеба, работа, недвижимость, наличие родственников, ВНЖ, гражданство или лечение.