17 Марта 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков объяснил слова Путина о "самоочищении" России

В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Путина о "самоочищении" России.

"Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", - цитирует его "Интерфакс".

Накануне Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению главы государства, такой процесс только укрепит страну и позволит гражданам противостоять любым внешним вызовам.

Теги: песков, путин, самоочищение общества



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