Банк Тинькофф заявил, что запасов "пластика" для выпуска карт "Мир" сейчас "с избытком"

Банк Тинькофф опроверг информацию о том, что столкнулся с дефицитом "пластика" при выпуске карт "Мир".

Ранее в одной из соцсетей официальный аккаунт банка ответил пользователю, что временно не выпускает карты "Мир", поскольку у банка закончился пластик. Сейчас это сообщение удалено, но скриншот твита опубликовали в Telegram-каналах. Позже в банке заявили, что "ошиблись с ответом".

"Мы выпускали, выпускаем и будем выпускать пластиковые карты "Мир", у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих", - заявил банк в Twitter.

"Запасов пластика в Тинькофф сейчас с избытком, карты выпускаются в достаточном количестве. Мы выпускали и выпускаем карты "Мир", у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих", - цитирует представителя банка издание "Подъем".

Сейчас в России из-за санкций ограничен выпуск карт платежных систем Visa и Master Card, зато повышенный спрос отмечается на "Мир". Также санкциями ряд стран запретил поставки в Россию полупроводников (чипов), которые необходимы для выпуска карт.