Банк Тинькофф заявил, что запасов "пластика" для выпуска карт "Мир" сейчас "с избытком"

17 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

Банк Тинькофф заявил, что запасов "пластика" для выпуска карт "Мир" сейчас "с избытком"

Банк Тинькофф опроверг информацию о том, что столкнулся с дефицитом "пластика" при выпуске карт "Мир".

Ранее в одной из соцсетей официальный аккаунт банка ответил пользователю, что временно не выпускает карты "Мир", поскольку у банка закончился пластик. Сейчас это сообщение удалено, но скриншот твита опубликовали в Telegram-каналах. Позже в банке заявили, что "ошиблись с ответом".

"Мы выпускали, выпускаем и будем выпускать пластиковые карты "Мир", у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих", - заявил банк в Twitter.

"Запасов пластика в Тинькофф сейчас с избытком, карты выпускаются в достаточном количестве. Мы выпускали и выпускаем карты "Мир", у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих", - цитирует представителя банка издание "Подъем".

Сейчас в России из-за санкций ограничен выпуск карт платежных систем Visa и Master Card, зато повышенный спрос отмечается на "Мир". Также санкциями ряд стран запретил поставки в Россию полупроводников (чипов), которые необходимы для выпуска карт.

Теги: тинькофф, пластик, карты, мир, выпуск, санкции, полупроводники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети