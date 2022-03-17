Жильцы тюменских авариек пожаловались на то, что "оказались на улице" из-за повышения цен на жилье

В Тюмени переселенцы из аварийного дома по ул. Ставропольская 1а, пожаловались, что из-за резкого повышения стоимости жилья после того, как ЦБ повысил ключевую ставку, они фактически оказались "выброшены на улицу", передает корреспондент Накануне.RU.

Выселение из дома состоялось 10 марта прошлого года.

"В октябре этого же года, сделали оценку наших квартир, выплаты за квартиры будут в 2022 г. В связи с резким повышением цен, купить жилье за эти деньги нет возможности! Что нам делать, наши обращения игнорируют, при поступлении денег на счета, оплачивать съемные квартиры не будут! Хотим, чтобы нашу проблему услышали! Нас просто "выбросили" на улицу", - сообщила тюменка Лариса Черпакова.

Ситуацию прокомментировали в мэрии. Власти города подтвердили, что в прошлом году действительно было принято решение о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по ул. Ставропольская, д. 1а.

"Администрацией города Тюмени принято решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, площадью 13 га, на которых расположен, в том числе, многоквартирный дом. Источником финансирования мероприятий по отселению и сносу аварийных многоквартирных домов в границах указанной территории являются средства инвестора-застройщика. По итогам проведенного аукциона заключен контракт с ООО "Центр экономического содействия" на оказание услуг по оценке недвижимого имущества, предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе. По результатам предоставлены отчеты об оценке изымаемых жилых помещений, собственники были ознакомлены. Между собственниками, выразившими свое согласие с размером возмещения, администрацией города Тюмени и застройщиком были заключены трёхсторонние соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд. Согласно условиям соглашений, выплаты размера возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам будут произведены застройщиком", - сообщил представитель мэрии.