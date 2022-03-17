В Кремле отреагировали на предложение "выгнать с позором" "национал-предателя" Дворковича с занимаемых постов

В Кремле оставили без комментариев предложение "Единой России" "выгнать с позором" со своего поста главу "Фиде" Аркадия Дворковича.

"Я оставляю это без комментария. Все-таки "Фиде" – международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией "Фиде". А что касается работы Дворковича в "Сколково", это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", - приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос, будет ли Россия поддерживать кандидатуру Дворковична на пост главы "Фиде" на предстоящих выборах, а также поддерживают ли в Кремле позицию "ЕР" по поводу "Сколково".

На вопрос, поддерживают ли в Кремле в целом идею "ЕР", он отметил, что это партийные дела, и Кремль не может в них вмешиваться.

Напомним, ранее секретарь генсовета "ЕР", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак раскритиковал Дворковича за его позицию по военной спецоперации на Украине.

"Очередной хамский и шовинистический выпад против наших соотечественников – "ФИДЕ" отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации. Снова объединяющая народы идея о том, что спорт – вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом. Экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий "ФИДЕ", выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это ничто иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых говорил Владимир Путин", - написал Турчак в своём Telegram.

Он добавил, что пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах.

"Что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал. "Единая Россия" выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста", - написал Турчак.