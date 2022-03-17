"Ростех" пригласил блогеров работать на авиационные заводы

В "Ростехе" прокомментировали планы по набору новых сотрудников на авиационном заводе "Авиастар". Ранее стало известно, что компания планирует нанять от 1,5 тыс. до 2 тыс. работников. "По линии военно-транспортной авиации предприятие должно увеличить темпы выпуска самолетов, а они сами себя не построят", - заявили в госкорпорации.

"После блокировки Instagram стала популярной шутка о том, что блогеры пойдут теперь работать на заводы. Что ж, у нас для блогеров хорошие новости, - добавляет аккаунт "Ростеха" в Telegram. - В каждой шутке – лишь доля шутки".

Напомним, одним из "авторов" мемов на счет того, что блогеры теперь пойдут работать на заводы, стал мэр города Тимашевск Краснодарского края Николай Панин. Он записал видео, в котором с нескрываемым сарказмом предлагает "блохерам" идти работать косачами и дворниками.