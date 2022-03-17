Песков: Никаких дефолтов быть не может

В Кремле заявили, что никаких дефолтов в России быть не может. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации.

"Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер ", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Песков призвал "не гадать на кофейной гуще", отвечая на вопрос, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с выплатами по госдолгу РФ: "Возможность выполнять обязательства по госдолгу зависят не от России. Платежку отдали. Теперь мяч – на стороне американских властей". Он также озвучил намерение российских властей погашать госдолг в рублях. Он отметил, что по евробондам, выпущенным после 2018 года, такая возможность уже заложена. Сегодня сообщалось, что Минфин России расплатился по евробондам валютой.