Мединский напомнил результаты референдума 17 марта 1991 года в УССР

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский напомнил результаты референдума, состоявшегося 17 марта 1991 года в УССР, о сохранении СССР. Он привел в своем телеграм-канале карту.

На карте показан процент проголосовавших за сохранение СССР. Только в трех областях они оказались в меньшинстве - это области Галиции, которые резко выделяются даже среди соседних областей. Также менее половины проголосовали в Киеве, притом что по области было 67%. В остальных областях подавляющее большинство жителей проголосовали за сохранение СССР.

В среднем по УССР за сохранение единой страны высказались почти 80% жителей республики.