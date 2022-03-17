17 Марта 2022
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украина, референдум 17 марта 1991 года (2022) | Фото: Telegram, Владимир Мединский

Мединский напомнил результаты референдума 17 марта 1991 года в УССР

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский напомнил результаты референдума, состоявшегося 17 марта 1991 года в УССР, о сохранении СССР. Он привел в своем телеграм-канале карту.

На карте показан процент проголосовавших за сохранение СССР. Только в трех областях они оказались в меньшинстве - это области Галиции, которые резко выделяются даже среди соседних областей. Также менее половины проголосовали в Киеве, притом что по области было 67%. В остальных областях подавляющее большинство жителей проголосовали за сохранение СССР.

В среднем по УССР за сохранение единой страны высказались почти 80% жителей республики.

украина, референдум 17 марта 1991 года(2022)|Фото: Telegram, Владимир Мединский

Теги: владимир мединский, украина



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