"Ростех" рассмотрит возможность возобновления производства Ту-204 и Ил-96

"Ростех" рассмотрит возможность возобновления серийного выпуска самолетов Ту-204/214 и Ил-96, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на состоявшемся накануне заседании Союза машиностроителей России.

"В условиях серьезных ограничений по эксплуатации гражданских самолетов иностранного производства масштабные задачи стоят перед отечественной авиационной промышленностью. Причем решать их надо в очень сжатые сроки. Это в первую очередь касается расширения производства существующих самолетов, - заявил Чемезов. - Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского дальнемагистрального самолета Ил-96".

Ранее о такой возможности говорил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. При этом он отметил, что приоритетным направлением будет вывод на серийное производство МС-21 и "Суперджетов" с полностью российскими двигателями.