Депутаты Прикамья попросят федералов ужесточить закон "Об оружии"

Депутаты заксобрания Прикамья предложат Федеральному собранию РФ ужесточить закон "Об оружии". Решение было принято на сегодняшнем заседании заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, предлагается изменить возраст, с которого граждане смогут приобретать некоторые виды оружия. Так, предлагается дать право приобрести охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны только при достижении 30 лет.

Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел.

Причиной поправок в федеральный закон стала трагедия в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года, которая унесла жизни студентов.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.