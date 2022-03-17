17 Марта 2022
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Экономика В России
Сахар на кассе в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Россиян призвали не делать вложения в сахар - дефицита нет

Дефицита сахара в России нет, не надо делать в него вложения, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире канала "Россия 24".

"Сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас", - сказал он.

Ведомство ожидает существенного сокращения спроса на этот продукт в ближайшие дни. "Мы уже видим сокращение спроса", - отметил Евтухов.

"Просто хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы, и может, даже годы", - добавил замглавы Минпромторга.

По его словам, повышенный спрос на сахар связан со стремлением домохозяйств закупить эти товары впрок, а также с действиями перекупщиков.

В последние дни в сети появились сообщения о пустых полках, драках за сахар в супермаркетах, некоторые производители начали переходить на цены, номинированные в долларах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара гражданам. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

Теги: сахар, минпромторг



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