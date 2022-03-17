17 Марта 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Если бы что-то могли создать, мы бы создали": в Госдуме предложили конфисковать YouTube и Instagram

В Госдуме, похоже, испытывают скепсис на счет "русского Ютуба", "Россграмма" и льгот для IT-шников, которые должны привлечь специалистов в импортозамещение.

Впрочем, собственные познания в IT и принятых ими же законах у депутатов тоже довольно пространные. Так, "единоросс" Евгений Федоров предлагает каким-то образом "конфисковать" YouTube (принадлежит американской компании Google) и Instagram (принадлежит американской компании Meta, которую Генпрокуратура предлагает признать экстремистской).

"У нас нет российских информационных площадок. Если мы до сих пор не создали аналог Instagram, с какой стати кто-то решил, что его создадут? Это не получится. Если бы что-то могли создать, мы бы создали. YouTube и Instagram надо конфисковывать, а не создавать. У нас сейчас политика запрещения, но это неправильно. Мы специально перевели контент YouTube и Instagram в Россию, поэтому их можно конфисковывать. А запрещать их – всё равно что уничтожать трофейную технику вместо того, чтобы использовать её для победы", - заявил Федоров радиостанции "Говорит Москва".

Возможно, Федоров считает, что "перевод контента YouTube и Instagram в Россию" - это требование к иностранным компаниям хранить данные россиян в российских дата-центрах, но до сих пор оно почти во всех случаях игнорировалось. Либо он подразумевает так называемый "закон о приземлении", но в нем не говорится ничего о том, что какой-то контент должен быть "переведен" в Россию - требуется только открыть юридическое представительство компании, едва ли через его конфискацию можно будет "добраться" до контента или управления соцсетями. 

Теги: госдума, соцсети, конфискация, youtube, instagram, евгений федоров



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