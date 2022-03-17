В эти выходные в центре Екатеринбурга откроется 80-ая ярмарка выходного дня

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет очередная ярмарка выходного дня. Она станет юбилейной - 80-ой в истории города и будет радовать своим ассортиментом гостей с 9.00 до 17.00 19 и 20 марта.

Традиционно лавки разместят на площади 1905 года. Для этого парковка будет закрыта, начиная с 00.00 19 марта и до 19.00 20 марта. Гости, приехавшие на автомобилях, могут припарковаться на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского или воспользоваться бесплатным подземным паркингом соседнего ТЦ.

На ярмарке можно будет приобрести фермерские товары уральского региона, свежее мясо, рыбу, копчености, сваренные вручную сыры, сметану, творог и другую кисломолочную продукцию. В ассортименте у торговцев имеют и сухофрукты, финики и миндаль. Свердловские, башкирские и алтайские пасеки порадуют натуральным медом, пыльцой, пергой и прополисом. Приобрести можно и замороженные ягоды, такие, как клюква, ежевика, клубника, смородина, морошка и многое другое.

Во время прогулки гостям ярмарки предложат поесть блинов с самыми разнообразными начинками и согреться глинтвейном, чаем или кофе. После горожане смогут пройтись вдоль лавок с вещами от уральским мастеров, в числе которых изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены, картины и даже одежда.

Напомним, что традиция проведения ярмарок выходного дня была заложена осенью 2015 года. Следующая ожидается в Екатеринбурге 26 и 27 марта.