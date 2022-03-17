Жителей Екатеринбурга судят за мошенничество с землей на 19 млн рублей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Ущерб идет на миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. Как показало расследование, одному из них стало известно о наличии участка, принадлежащего государству и предоставленного Свердловской селекционной станции садоводства на праве постоянного (бессрочного) пользования. Мужчина решил похитить права собственности на землю, а к реализации преступного плана привлек своего знакомого.

В результате с ноября 2010 по июнь 2015 года, применяя мошеннические схемы, сообщники приобрели право собственности на земельные участки стоимостью около 19 млн рублей, причинив тем самым ущерб стране. Кроме этого, они пытались таким же способом забрать два участка стоимостью свыше 4,4 млн рублей, однако в регистрации права собственности подельникам было отказано.

Сейчас расследование дела завершено. Оно направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.