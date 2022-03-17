У Зеленского заявили, что задержанного мэра Мелитополя обменяли на девять российских солдат

Задержанный мэр Мелитополя Иван Федоров передан Киеву в обмен на девять российских пленных военнослужащих, будто бы срочников. Об этом сообщил офис Владимира Зеленского, выложив запись общения по телефону с освобожденным чиновником.

Читайте также: Новый мэр Мелитополя призвала принять новую реальность

На днях Зеленский заявил, что мэр Мелитополя похищен. Прокуратура ЛНР подозревает его в финансировании нацистов.

Общественный деятель Владимир Рогов, который недавно вошел в военно-гражданскую администрацию Запорожской области, считает, что в обмене Федорова Зеленский был лично заинтересован, так как тот слишком много о нем знал. Военкор Анна Долгарева также полагает, что с Федоровым теперь может произойти что-то нехорошее.