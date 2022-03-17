17 Марта 2022
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Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Апелляционный суд отменил запрет Samsung продавать смартфоны с Samsung Pay в России

Апелляционный суд отменил решение о запрете Samsung продавать в России смартфоны с Samsung Рау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

О патентном споре в московском арбитраже стало известно летом прошлого года. Швейцарская компания Sqwin подала иск к корейскому производителю и его российской "дочке" за использование патента на систему электронных платежей без согласия правообладателя. Суд претензии поддержал. Ответчики пообещали обжаловать это решение.

Как сообщалось, патентный спор вокруг сервиса Samsung Pay может привести к запрету на продажу в России нескольких десятков моделей корейских смартфонов с этой функцией.

Теги: Samsung, Samsung Pay, Апелляционный суд



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