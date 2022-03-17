17 Марта 2022
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Спорт Новосибирская область
спорт, спортзал, фок, спорткомплекс (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Суперсовременный спортивно-оздоровительный комплекс открыт в Новосибирской области

В ходе рабочей поездки в Колыванский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив дали старт работе физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» имени Е. А. Никитина.

травников, спортзал, фок(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Отметим, что контроль хода возведению ФОКа губернатор осуществлял лично после обращения в рамках личного приёма жителей Колывани. Проектная документация типового объекта разработана на основании проекта «Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе». Данный проект был признан Минстроем России экономически эффективной проектной документацией повторного использования.

спортзал, спорт, детский спорт(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников на открытии комплекса сказал жителям муниципалитета: "Желаю, чтобы этот комплекс служил вам долгие годы, принёс вам много побед, медалей, достижений и кубков, чтобы в этом зале проходило большое число спортивных праздников. Спортивная инфраструктура Колыванского района прирастает, и мы все вместе будем прикладывать к этому усилия".

спорт, бокс, фок, ринг(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор также подчеркнул, что в регионе давно внедряется практика строительства объектов социальной инфраструктуры по типовым проектам. Это позволяет сэкономить средства областного бюджета и, самое главное, время. Появление нового спортивного объекта даёт новый стимул развитию физической культуры и спорта в районе, привлекает к активному образу жизни широкие слои населения. К тому же, здесь можно будет проводить и крупные региональные соревнования. Андрей Шимкив также поздравил колыванцев с замечательным приобретением – новым ФОКом.

спорт, спортзал, фок, спорткомплекс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов напомнил, что объект в Колывани построен по утверждённой правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Ранее новые универсальные объекты в рамках этой госпрограммы уже открыли в Сузуне, Кочках, Кыштовке, Венгерове, городе Купино. В этом году ФОК появится и в городе Обь.

спорт, бокс, фок, ринг(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заказчик строительства спорткомплекса В Колывани – Управление капитального строительства (УКС). По инициативе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» была направлена заявка на софинансирование строительства объекта в 2020 году из федерального бюджета в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» и госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Общий объём бюджетных ассигнований на финансирование строительно-монтажных работ по объекту составил 135,8 млн рублей, их них средства федерального бюджета – 66,4 млн рублей и областного бюджета – 69,5 млн рублей. По отдельному направлению госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» администрации Колыванского района предоставлена субсидия из областного бюджета на оснащение объекта спортивным оборудованием, мебелью и бытовой техникой. Общий объём финансирования составил 6,1 млн. Итоговая стоимость объекта – 142 млн рублей.

Общая площадь здания составляет почти две тысячи квадратных метров. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовке. Здание имеет в своём составе универсальный игровой зал, тренажёрный зал, зал для бокса и беговую дорожку. Объект введён в эксплуатацию 29.12.2021, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Теги: спортивный комплекс, андрей травников, фок, колыванский район



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