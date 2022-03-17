17 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Минфин России расплатился по евробондам валютой

Минфин России осуществил выплаты купонного дохода по евробондам со сроком погашения в 2023 году на сумму $117,2 млн.

"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно",  - говорится в сообщении ведомства.

"Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - заявили в пресс-службе правительства РФ.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с выплатами по госдолгу РФ: "Возможность выполнять обязательства по госдолгу зависят не от России. Платёжку отдали. Теперь мяч – на стороне американских властей".

Силуанов заявлял, что у государства есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств. Он добавил: "Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Силуанов также озвучил намерение российских властей погашать госдолг в рублях. Он отметил, что по евробондам, выпущенным после 2018 года, такая возможность уже заложена.

Теги: евробонды, облигации, минфин, валюта



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