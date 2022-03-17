17 Марта 2022
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Прикамья приняли во втором чтении меры по поддержке бизнеса и закон о квартирах для детей-сирот

Депутаты заксобрания Пермского края приняли во втором чтении целый ряд законопроектов. В их числе - изменения в краевой бюджет, поддержка малого и среднего предпринимательства в связи с введенными против России санкциями, а также закон о жилье для детей-сирот, передает корреспондент Накануне.RU.

Закон о бюджете изменил основные параметры краевой казны. Так, в 2022 году доходы составят 180,6 млрд руб., расходы — 205 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета сложится в размере 24,5 млрд руб. В 2023 году доходы достигнут 193,9 млрд руб., расходы — 211,8 млрд руб. В 2024 году доходная часть бюджета составит 187,7 млрд руб., расходная — 193,2 млрд руб.

Размер госдолга на конец 2022 года должен составить 29,3 млрд руб., 2023-го — 48,5 млрд руб., 2024-го — 52,3 млрд руб.

Предлагается увеличить расходы на индексацию зарплат и пособий, дополнительно профинансировать программу догазификации, теплоснабжение, развитие территорий, борьбу с COVID-19. Меры социальной поддержки населения и стипендий в 2022 году проиндексируют до 5,8%. В этом году на эти цели планируется направить более 148 млн руб., в 2023 и 2024 годах — почти по 170 млн руб.

Во втором чтении был принят также первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Для пострадавших отраслей законопроект предлагает снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 1% по "доходам" и до 5% по статье "доходы-расходы". Сейчас для бизнеса, выбравшего упрощенную систему налогообложения (УСН), действуют ставки 6% по "доходам" и 15% по "доходам-расходам".

Еще одна льгота - для владельцев торгово-офисных помещений. Согласно предложенным изменениям, на скидку в 50% по налогу на имущество организаций могут претендовать владельцы торгово-офисных помещений, если он рассчитывается из кадастровой стоимости. Для этого их доходы должны снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не менее, чем на 25%. Эта налоговая льгота будет рассчитываться поквартально.

Действовать налоговые преференции будут с 1 января по 31 декабря.

Еще одна помощь предпринимателям в условиях санкций - расширение категории инвестиций, позволяющих предпринимателям получить средства по инвествычету.

Инвестиционный налоговый вычет станет доступен сразу по трем видам финансовых вложений: до 50% по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.

Как считают авторы законопроекта, для бизнеса это дополнительная возможность завершить работу по модернизации оборудования, а также продолжить научно-исследовательские проекты для поиска новых отечественных решений в различных сферах деятельности. Авторы законопроекта считают, что расширение категорий позволит сохранить привлекательность приоритетных инвестпроектов, реализуемых в крае.

Помимо налоговых льгот для бизнеса во втором чтении был принят нашумевший законопроект Алексея Демкина о квартирах для детей-сирот. Закон предусматривает возможность в случае отсутствия жилых помещений на территории муниципального образования по месту жительства, предоставлять квартиры детям-сиротам на территории другого муниципального образования. Также было исключено ограничение по жилой площади, при этом сохранено требование не менее 28 "квадратов" общей площади.

Все проекты были приняты депутатами без вопросов и обсуждений. Суть принятых поправок не раскрывалась.

Теги: дети-сироты, квартиры, жилье, площадь



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