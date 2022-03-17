17 Марта 2022
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Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и ещё два иностранца покинули совет директоров "Лукойла"

Три иностранца вышли из совета директоров "Лукойла". Сейчас в совете восемь директоров, тогда как ранее было избрано 11.

С учётом выбывших членов совета директоров в него входят: президент компании Вагит Алекперов, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, бывший главбух компании Любовь Хоба, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, бывший замминистра финансов Сергей Шаталов, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров АО "Роснано" Павел Теплухин и научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев, уточняет "Интерфакс".

Таким образом, в совете больше нет председателя совета директоров Российско-британской торговой палаты, члена Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Национального совета по корпоративному управлению Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС), эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай", президента TTG Global LLC Тоби Гати, члена наблюдательного совета RWE AG, председателя попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.

Теги: Лукойл, совет директоров



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