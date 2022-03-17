17 Марта 2022
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Политика За рубежом Украина
Коллаж, Польша, Украина (2021) | Фото: Накануне.RU

Польский депутат назвал унижением для Польши флаг Украины над зданием Сейма

Украинский флаг над Сеймом Польши унизителен для поляков, считает польский депутат Гжегож Браун.

На днях в знак поддержки украинских властей на здании Сейма Польши рядом с польским флагом повесили флаг Украины. Браун подчеркивает, что украинский флаг занял место польского, то есть оказывается главным. Он заявил, что тот, кто не уважает себя, не может рассчитывать на уважение других.

Польское издание wprawo.pl возмущается, что власти Польши сознательно унизили своих граждан, показав, что для них Украина важнее Польши.

В Польше выросла напряженность из-за украинских беженцев, которых, по официальным данным, прибыло почти 2 млн человек. Многие поляки недовольны поведением украинцев.

Теги: Польша, Украина



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