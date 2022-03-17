Минпромторг: Дефицита бытовой химии в России не будет

Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается, в стране избыточные мощности по ее производству. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца. Запасов сырья и необходимых материалов у производителей хватит на тот же срок.

Евтухов подчеркнул, что нет никакого риска дефицита этих товаров в России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о большом количестве обращений по поводу роста цен - на продукты питания, на детское питание, подгузники и лекарства.

Он подчеркнул, что когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

"По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет", - заявил Володин.