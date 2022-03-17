Задержан подозреваемый в хищении крупной суммы у блокадницы в Екатеринбурге

Сыщики задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег у бабушки-блокадницы в Екатеринбурге.

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Напомним, все случилось в ноябре прошлого года: 85-летней блокаднице позвонила женщина и голосом, похожим на голос ее племянницы, рассказала, что спровоцировала ДТП и теперь ей нужны деньги, чтобы избежать уголовного преследования. После этого с другого незнакомого номера позвонил мужчина, представившийся следователем. Он заявил, что может помочь "решить вопрос".

Затем неизвестный заявился прямо к бабушке домой. В результате пожилая женщина отдала ему в общей сложности 1,2 млн рублей – это были все ее сбережения, которые копила всю жизнь. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой аферистов.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, расследуется дело по статье о мошенничестве. В нем произошли определенные подвижки.

"Сыщики задержали подозреваемого, он оказался "серийником". На его счету более 10 эпизодов. Сейчас расследование продолжается, работу по делу ведет Следственный комитет", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, все преступления, где потерпевшими являются граждане пожилого возраста, полиция берет на контроль.

"Ими лично занимается наш отдел в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском. Это резонансные преступления. В прошлом году у нас было много задержаний по способу "родственник попал в ДТП". Сейчас задержанным предъявляются обвинения, дела направляются в суд. Преступлений достаточно много", - рассказал подполковник Лаздынь, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, что телефонные аферисты внезапно прекратили свою активность на Среднем Урале сразу после начала российской спецоперации на Украине.