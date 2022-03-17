17 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Славянск, нацгвардия, оккупация, маски (2014) | Фото: reuters

18 военнослужащих нацгвардии сдались ДНР - Басурин

18 военнослужащих национальной гвардии Украины сдались силам Народной милиции ДНР, заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин. Он призвал других последовать их примеру, чтобы сохранить себе жизнь, так как после окончания военных действий они будут отпущены.

За минувшие сутки при освобождении территории ДНР были ликвидированы более 60 украинских боевиков, подавлено 16 огневых точек, добавил он.

На днях в ДНР был создан телеграм-бот "Перейти на сторону ДНР", с помощью которого военнослужащие Украины могут сдаться. В Штабе территориальной обороны ДНР отмечают, что решение принято в связи с быстрым ростом количества военнослужащих ВСУ, готовых сложить оружие. Воспользовавшись ботом, военнослужащие могут получить помощь для перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР. Нужно сообщить свои контактные данные, приблизительное время и место перехода, а также наличие вооружения. Это связано и с тем, что многие украинские военные готовы сдаться, но опасаются расправы со стороны нацистов.

Теги: ДНР, Эдуард Басурин



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