17 Марта 2022
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Ким Чен Ын, Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

В Госдуме предложили взять курс на сближение с Северной Кореей

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявивший ранее, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради независимости ЛНР и ДНР, предложил взять России курс на сближение с Северной Кореей.

По словам Тайсаева, занимающего пост зампреда комитета ГД по делам СНГ, ему поступило обращение от председателя депутатской группы дружбы при ВНС КНДР Ли Чхоля "взять курс на углубление интеграции".

"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Я считаю, что нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи", - цитирует депутата Госдумы издание "Подъем".

Тайсаев указал также, что КНДР одна из немногих стран, которые выступают за снятие западных санкций с РФ.

Теги: северная корея, госдума, сближение, казбек тайсаев



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