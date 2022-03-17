17 Марта 2022
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ДНР, ЛНР, Донбасс, флаг, новороссия (2017) | Фото: ИА Новороссия, Dawid Hudziec

Узбекистан не признает независимость ЛНР и ДНР – глава МИД республики

Власти Узбекистана не признали ЛНР и ДНР независимыми государствами и будут продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, выступая в парламенте.

"Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьёзное беспокойство в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путём найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого, в первую очередь, необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие", - цитирует министра Газета.uz.

Он отметил, что для Узбекистана важно сотрудничество и с Россией, и с Украиной.

"В эти тяжёлые дни мы обязательно окажем гуманитарную помощь Украине. С учётом тяжёлой ситуации мы продолжим оказывать эту помощь", - добавил Камилов.

"Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики", — подчеркнул глава МИДа.

Теги: узбекистан, лнр, днр, независимость, помощь



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