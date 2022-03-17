ЛНР временно ввела гривну на всей территории Республики

Правительство ЛНР приняло постановление, которое урегулировало использование гривны. Она временно разрешена на всей территории Республики, заявил министр финансов Евгений Мануйлов.

Из-за освобождения территорий, где не было другой валюты, кроме гривны, она временно разрешена в качестве платежного средства. На "старой" же территории ЛНР ходил только рубль. Чтобы не возникало проблем при передвижении граждан, обе валюты временно разрешены на всей территории ЛНР. Приниматься не будут только украинские монеты.

Цены за товары и услуги временно будут указываться в рублях и гривнах по курсу 2,5:1, причем в гривнах должно быть округление в бóльшую сторону. Безналичные расчеты осуществляются только в российских рублях. Продажа гривны населению запрещена, чтобы она постепенно выводилась из оборота.

28 февраля в ЛНР было принято постановление о временном порядке использования гривны на освобожденных территориях. Тогда курс был установлен 2,7:1, и введен срок - 31 марта. Нынешнее постановление сроков не устанавливает и будет действовать до особого распоряжения.

Видимо, такое же решение будет принято и в ДНР, где освобождение территорий идет медленнее из-за высокой урбанизации. Пока действует старое постановление с крайним сроком 31 марта.