17 Марта 2022
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Росгвардия отразила атаку на Каховскую ГЭС

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Политика Украина
донецк, ракета точка-у (2014) | Фото:

Российская авиация уничтожила арсенал с ракетами для "Точки-У" под Ровно

Минобороны России сообщило о нанесении авиационного удара по украинскому военному арсеналу в населенном пункте Сауны Ровенской области Украины.

По данным ведомства, уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У".

Также российские войска ликвидировали 46 военных объектов Украины, в том числе дивизион С-300.

Ранее сообщалось, что украинская армия вновь обстреляла ДНР из комплекса "Точка-У". В результате четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения. Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке.

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения. В США на телевидении не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Теги: точка-у, арсенал, украина



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