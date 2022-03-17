В Челябинске выбрали компанию, которая достроит жилой дом в ЖК "Бриз"

Компания "СК Дель-Мар" будет достраивать проблемный дом в челябинском ЖК "Бриз". Она была выбрана по итогам конкурса Фонда защиты прав участников долевого строительства Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Речь идет о первой очереди строительства жилого дома № 4 в ЖК "Бриз". Контракт с подрядной организацией будет подписан 28 марта. После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

Жилой комплекс "Бриз" возводила группа компаний "Серебряный ключ", аффилированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года, но строительство было остановлено. В ноябре 2020 года было принято решение по шести домам в ЖК "Бриз". Четыре многоэтажки (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 29 домов. Обманутыми остались 2,7 тыс. дольщиков. Уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков, сейчас рассматривается в суде.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый вывел из оборота деньги дольщиков под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению. Обязательства перед дольщиками он не выполнил. Ущерб составил 3,8 млрд руб.