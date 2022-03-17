Центробанк Индии обсуждает с Москвой возможную схему прямого валютного обмена

Центробанк Индии обсуждает с Москвой возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить торговлю с ней.

"Центральный банк Индии ведет первоначальные консультации с Москвой о соглашении о валютной паре "рупия - рубль", которое позволит продолжить экспорт в Россию после того, как западные санкции ограничили международные платежные механизмы", - пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию в "Financial Times".

Другие страны запрещают экспорт в Россию, заявил "Financial Times" президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) доктор Сактхивел, поэтому для индийских экспортеров самое время выйти на российский рынок.

"Мы обратились к правительству с просьбой установить схему обмена", - сказал он.

С другой стороны, неназванный представитель внешнеторгового ведомства заявил Financial Times, что обмен рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.

Во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. По данным "New Indian Express", так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета "Business Standard" со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 млн баррелей сырой нефти из России.