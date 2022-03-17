17 Марта 2022
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бутылка, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Донецк остался без воды

Ночным обстрелом обесточена насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища – единственного на данный момент источника водоснабжения Донецка. Весь город остался без воды.

Обстрел произошел ночью, повреждена высоковольтная линия электропередачи 35 кВ Макеевская-Ясиноватая. В результате Центральный и Северный водоузлы остановлены, водоснабжение Донецка временно приостановлено.

Врио генерального директора ГУП ДНР "Вода Донбасса" Виталий Кижаев заявил, что ремонтные работы ведутся. По последним сообщениям, они завешены, и вода может к концу дня появиться.

При этом с конца февраля из-за боевых действий привычная подача воды в Донецке прекращена. В некоторых районах она вовсе прекращена, в некоторых подается в уменьшенных объемах или по часам. В самые проблемные районы осуществляется подвоз воды. Адреса точек публикуются ежедневно. Горячее водоснабжение было отключено еще 26 февраля.

На днях представительство ДНР в бывшем СЦКК заявило, что ситуация с водоснабжением будет только ухудшаться. Воды хватит максимум на месяц. Это связано с тем, что Верхнекальмиусское водохранилище постепенно истощается, а водоснабжение по каналу Северский Донец – Донбасс возможно только после освобождения территории вокруг канала. Также есть информация, что украинские боевики заминировали стратегические водохранилища, питающие Донбасс, расположенные вдоль Северского Донца.

Теги: Донецк, вода



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