Секретарь СПЧ: Возврат смертной казни в России вряд ли возможен

Возврат смертной казни в России вряд ли возможен, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.

По его словам, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое – организовать проведение референдума.

"У них один взгляд, у меня другой. Но я не думаю, что это произойдет", - цитирует Точенова РИА Новости.

Напомним, после исключения России из Совета Европы фракция ЛДПР заявила о готовности инициировать проведение референдума по отмене смертной казни.

Вместе с тем, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что приостановка членства РФ в Совете Европы не приведет к возвращению в стране смертной казни. Пожизненное заключение, по ее мнению, является адекватной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также отметил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и он не связан с пребыванием страны в Совете Европы.