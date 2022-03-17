17 Марта 2022
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Общество Свердловская область В России За рубежом
самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

Всех застрявших за границей россиян вернут домой за две недели

Всех застрявших за границей российских туристов вернут на родину в течение двух недель. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, 10 марта сообщалось, что туроператоры планируют вывезти всех россиян за шесть дней. Для этого прорабатывались различные варианты, однако уложиться в срок не получилось.

Как рассказал Юрий Барзыкин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, сегодня несколько рейсов вернулись в РФ из египетских Шарм-эль-Шейха и Хургады.

"В течение двух недель эта акция будет завершена. Всех вернут, никого не оставят – как организованных, так и неорганизованных", - заверил Барзыкин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас в России, в том числе и в Свердловской области, работают "горячие линии" по вопросам, связанным с возвращением туристов из-за рубежа.

"Сейчас их чуть больше 20 тысяч осталось, график вывоза есть. Сложности связаны с тем, что наши самолеты не все могут сейчас вылетать. Реестр таких туристов составлен, они не на улице. Организованные проживают в гостиницах. Да, проблема есть, но она решается", - добавил вице-президент РСТ.

Греция автобусы горы туризм(2017)|Фото: Накануне.RU

Как уточнил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, количество обращений на "горячие линии" в регионе незначительное.

"Количество уральцев, находящихся за рубежом, измеряется, на наш взгляд, сотнями. Они не брошены, ситуация не выглядит столь драматично, как выглядела при начале пандемии, когда все воздушное пространство было закрыто. Сейчас есть возможность вернуться через третьи страны, авиахабом. Да, где-то это дорого, неудобно, сложно. Но в каждом отдельном случае операторы занимаются решением данных задач, денно и нощно работа ведется в этом направлении", - рассказал Мальцев.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что россияне не собираются отказываться от поездок в страны, которые ввели санкции против РФ.

Теги: Россия, туристы, возвращение, самолеты



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