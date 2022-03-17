Захарова прокомментировала "ночной разворот" самолета Лаврова по дороге из Москвы в Пекин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами "это не переплюнуть" прокомментировала публикацию немецкой газеты Bild о якобы имевшем место ночном полете Сергея Лаврова в Пекин.

"Немецкая газета "Бильд" выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но Президент приказал Министру вернуться. Самолет с Лавровым развернулся над Новосибирском и сел во Внуково… Мир гадает: это Пекин не хотел принимать Министра иностранных дел России или Путин приказал ему экстренно вернуться назад", - пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Она сообщила о том, что в реальности накануне делал ее начальник: "Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке (в здании МИД РФ на Смоленской площади – прим. ред.), а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве".