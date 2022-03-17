"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах

С 17 марта пассажиры всех рейсов "ЮТэйр" могут летать без медицинских масок, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности, пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", - рассказал президент ""ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Экипаж может попросить пассажиров надеть медицинские маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.