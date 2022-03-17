17 Марта 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" отменяет масочный режим на всех рейсах

С 17 марта пассажиры всех рейсов "ЮТэйр" могут летать без медицинских масок, сообщил Накануне.RU перевозчик.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности, пассажиры всегда могут использовать маску по желанию", - рассказал президент ""ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Экипаж может попросить пассажиров надеть медицинские маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

Теги: ЮТэйр, маски, самолёт



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