17 Марта 2022
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Экономика За рубежом
китай пекин (2011) | Фото: Накануне.ru

Минкоммерции КНР заявило, что не станет присоединяться к антироссийским санкциям

Министерство коммерции КНР впервые официально озвучило свою позицию по вопросу антироссийских санкций со стороны Запада. На сегодняшнем брифинге был задан вопрос о том, как в министерстве относятся к заявлению американских чиновников о том, что Китай столкнётся с последствиями, если будет помогать России обходить санкции.
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Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что Китай выступает против любых форм односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

"Введение экономических санкций не только не решит проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, нарушит работу глобальных рынков и еще больше ухудшит и без того замедляющуюся мировую экономику", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам представителя Минкоммерции, Китай примет необходимые меры для защиты нормальных торговых интересов и законных прав и интересов китайских предприятий.

Теги: Китай, Россия, санкции



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