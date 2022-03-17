Минкоммерции КНР заявило, что не станет присоединяться к антироссийским санкциям

Министерство коммерции КНР впервые официально озвучило свою позицию по вопросу антироссийских санкций со стороны Запада. На сегодняшнем брифинге был задан вопрос о том, как в министерстве относятся к заявлению американских чиновников о том, что Китай столкнётся с последствиями, если будет помогать России обходить санкции.

Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что Китай выступает против любых форм односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

"Введение экономических санкций не только не решит проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, нарушит работу глобальных рынков и еще больше ухудшит и без того замедляющуюся мировую экономику", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам представителя Минкоммерции, Китай примет необходимые меры для защиты нормальных торговых интересов и законных прав и интересов китайских предприятий.