Депутаты заксобрания Прикамья в первом чтении пятикратно подняли штрафы для "зайцев"

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении утвердили резкое повышение штрафов за безбилетный проезд, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Алексей Демкин предложить увеличить штрафы для "зайцев" в общественном транспорте. За первое нарушение безбилетник заплатит не 500 руб., а 2,5 тыс. руб. Штрафы за повторное нарушение планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, законопроект предусматривает штраф в 500 руб. для пассажиров, не регистрирующих поездки по безлимитному проездному.

Для тех, кто не прикладывает электронный проездной к валидатору, предусмотрен штраф в 500 руб.

Изменения связаны с переходом общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. В настоящий момент доля безбилетников в общественном транспорте составляет 20%.

Комментируя необходимость принятия такого проекта, Алексей Демкин заявил, что "действующая сумма штрафа не стимулирует граждан к оплате за проезд".

Депутат от КПРФ Дмитрий Кожанов отметил, что проблема действительно имеет место, однако этот законопроект актуален в основном для краевого центра.

"В целом по региону проблемы несколько иные. К сожалению, в муниципалитетах сегодня даже не могут оплатить проезд бесконтактным способом. И оплата до сих производится "кондукторным способом", в полном объеме. Может быть, следует дифференцировать штрафы, в зависимости от того, оборудовано транспортное средство валидатором", - обратился он к мэру Перми.

Демкин отметил, что дифференциация возможна только для муниципалитетов края, поскольку в Перми весь транспорт переходит на бескондукторную систему оплату проезда.

"Принимая решение, мы не тариф повышаем, не увеличиваем нагрузку на наших граждан", - подчеркнул он, добавив, что не имеет возражений против дифференциации для муниципалитетов.

Депутат ЛДПР Олег Постников заявил, что его фракция категорически против пятикратного (а если говорить в разрезе трех лет - 25-кратного) повышения штрафов для безбилетников.

"У нас инфляция намного меньше. В случае принятия законопроекта, штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте станут самыми высокими в России. Помимо этого, авторы забывают, что законопроект будет распространяться не только на жителей краевой столицы, но и на весь Пермский край. В основе предложения была идея штрафа выше стоимости проездного, однако в большинстве муниципалитетов не существует проездных билетов, а в тех, где они есть стоимость значительно меньше 2,5 тысяч рублей. Это же можно сказать и про штрафы в разрезе установки валидаторов, которые вряд ли где-то появятся кроме Перми в ближайшее время", - отметил Олег Постников.

Он подчеркнул, что эта проблема не имущественная, а социальная и решаться должна не репрессивными мерами, а повышением уровня жизни и усилением социальной рекламы в обществе. Также, по словам Постникова, проект не соответствует экономической ситуации в стране.

Депутат "Справедливой России" Вероника Куликова также выступила против законопроекта, подчеркнув, что его рассмотрение - результат "трехлетнего снежного кома негатива и тех проблем, которые вызвала транспортная реформа".

"Провалена задача по повышению экономической эффективности отрасли, сокращению бюджетного финансирования, которое, напомню, до реформы не превышало 1 млрд руб в год, а сегодня разрыв в бюджете превысило 2 млрд руб. Абсолютно уверена, что это не предел. Сегодня ситуация усугубляется абсолютно ошибочным переходом на бескондукторную систему оплаты проезда. Официальная цифра тех, кто не оплачивает проезд - 20%, а по оценкам перевозчиков - эта цифра гораздо выше. Причин несколько: высокая стоимость проезда, отказ систем оплаты, отсутствие контроля в виде кондуктора. Потери бюджета от так называемых "зайцев" даже с учетом предполагаемого роста штатов контролеров уже сопоставимы с расходами на кондукторов, а то и значительно больше. Пользу от кондукторов никакими экономиями не заменить. Кроме того, нельзя забывать про рабочие места, которые в текущей ситуации всеми силами надо сохранить", - отметила Куликова, добавив, что дептранс вместо признания провала реформы продолжает решать проблемы за счет людей.

Она отметила, что ситуацию штрафы не спасут и требуется серьезный пересмотр, корректировка самой транспортной реформы Перми. В условиях ухудшающейся экономической ситуации инициатива о повышении штрафов - вредна, резюмировала Куликова.

"Единоросс" Юрий Борисовец отметил, что фракция "ЕР" "безусловно поддержит данный законопроект".

"Именно как идею справедливого отношения ко всем пользователям общественного транспорта. Что касается величины штрафов, нужно подходить очень взвешенно. Это вопрос, который будет обсуждаться между первым и вторым чтением".

В итоге повышение штрафов приняли в первом чтении. Была создана рабочая группа по доработке законопроекта.