17 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
Михаил Фридман (2022) | Фото: LetterOne Group

Фридман: "Мы искренне верили, что как хорошие друзья западного мира не можем быть наказаны"

Основатель Альфа-банка, миллиардер Михаил Фридман дал первое интервью после начала военной спецоперации РФ на Украине. Из-за спецоперации в отношении многих российских бизнесменов были введены санкции, их счета и активы блокируются за рубежом. Фридман считает, что Запад совершенно не понимает положение дел в российской политике, полагая, что загнанные в угол олигархи смогут оказать давление на Путина и вынудить его прекратить операцию.

Фридман рассказал изданию Bloomberg Businessweek (интервью перевел русский Forbes), что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.

После попадания под санкции миллиардер, состояние которого в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, оказался в "странном положении "олигарха", у которого практически нет денег», пишет Bloomberg Businessweek.

Предприниматель, живущий в Лондоне, рассказал, что после блокировки счетов ему придется получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, "разумен" ли его запрос. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно около $3300 (около 350 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц, отмечает издание.

По словам самого предпринимателя, теперь он пытается разобраться, как оплатить даже небольшие расходы — например, на клининг. "Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", — рассуждает миллиардер.

У бизнесмена есть израильский паспорт, но нет там жилья, а сейчас нет и доступа к деньгам для покупки такой недвижимости. "Я здесь в плену", — признается Фридман. По словам предпринимателя, у него нет недвижимости, помимо его особняка в Лондоне, дома в Москве и квартиры для родителей в Латвии.

При этом он отметил, что его проблемы — это "ничто" по сравнению с проблемами, с которыми столкнулись жители Украины.

Фридман также признался, что надеялся защититься от санкционных ограничений благодаря партнерствам с западными компаниями и институциями, включая стипендиальную программу "Альфа-групп", которая позволяла жителям США, Великобритании и Германии жить и работать в России. "Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны", — отметил бизнесмен.

Теги: михаил фридман, санкции, лондон, блокировка, активы



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